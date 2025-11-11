ЗАРЕЖДАНЕ...
Променят движението по АМ "Струма" край Кюстендил
От 7:30 ч. до 17 ч. движението в посока Кулата между 37-ти и 56-ти км на АМ "Струма“ ще се осъществява в активната лента като поетапно ще се ограничава движението по изпреварващата и аварийната ленти.
На 12 ноември /сряда/ и 13 ноември /четвъртък/, през деня ще се полага маркировка на път I-1 Сандански - Дамяница. Участъкът ще е сигнализиран с пътни знаци и трафикът ще се регулира от сигналисти. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки организацията на движение.
