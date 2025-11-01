ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
За улеснение на хората Община Кюстендил организира безплатен автобусен транспорт до Новия траурен парк. Автобусът ще тръгва от "Гаров площад“, като ще спира на още 11 спирки в града. Началото на маршрута е в 9.30 часа, а обратният курс – в 10.40 часа.
Безплатен транспорт се осигурява и в Дупница, където се очаква засилен трафик в деня на задушница. Автобусите ще потеглят от жилищен комплекс "Бистрица“ и завод "Тева“ до Гробищен парк и обратно. Разписанието е както следва: тръгване в 9.00, 11.00 и 13.00 часа, а връщане в 10.00, 12.00 и 14.00 часа.
Местните власти призовават гражданите да спазват временната организация и да проявят търпение при придвижването в районите около гробищните паркове.
