Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил

В Кюстендил се въвежда временна организация на движението заради Архангелова задушница, предаде "Фокус". От 8.00 до 14.00 часа днес улица "Дупнишко шосе" ще бъде еднопосочна – в посока от кръговото кръстовище в квартал "Капията" към Стария гробищен парк. Мярката цели да осигури безопасност и удобство на стотиците граждани, които ще посетят гробищния парк в деня на почит към покойните. По трасето ще има засилено полицейско присъствие.



За улеснение на хората Община Кюстендил организира безплатен автобусен транспорт до Новия траурен парк. Автобусът ще тръгва от "Гаров площад“, като ще спира на още 11 спирки в града. Началото на маршрута е в 9.30 часа, а обратният курс – в 10.40 часа.



Безплатен транспорт се осигурява и в Дупница, където се очаква засилен трафик в деня на задушница. Автобусите ще потеглят от жилищен комплекс "Бистрица“ и завод "Тева“ до Гробищен парк и обратно. Разписанието е както следва: тръгване в 9.00, 11.00 и 13.00 часа, а връщане в 10.00, 12.00 и 14.00 часа.



Местните власти призовават гражданите да спазват временната организация и да проявят търпение при придвижването в районите около гробищните паркове.