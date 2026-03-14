Пролетни творчески работилници за децата на Кюстендил
Днес от 11.00 до 14.00 часа на централния площад децата ще могат да се включат в творческата работилница "Пролетни цветя“, организирана от Центъра за работа с деца на улицата "Св. Стилиян“. Малчуганите ще имат възможност да изработват цветни пролетни украси, да рисуват и да дадат воля на въображението си, превръщайки площада в истинска палитра от цветове и настроение.
Тематичните занимания ще продължат и на 15 март. В лесопарк "Хисарлъка“, при паметника на лесовъда Йордан Митрев, ще се проведе пролетна работилница по инициатива на Дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания от село Лозно. Заниманията ще започнат в 11.30 часа и ще продължат до 14.30 часа, като ще предложат още възможности за творчество и приятни срещи сред природата.
Инициативите са част от богатата програма на пролетните празници в Кюстендил и създават празнична атмосфера за най-малките, които ще посрещнат пролетта с цветове, вдъхновение и много детски усмивки.
Още по темата
Още от категорията
Почетен знак на Община Кюстендил за пазител на стар занаят
17:27 / 13.03.2026
Откриват рафтинг сезон 2026 по река Струма край Симитли в края на...
16:45 / 13.03.2026
С консенсус приключиха консултациите за съставите на СИК в Кюстен...
16:42 / 13.03.2026
Община Благоевград търси изпълнител за нов център за хора с трайн...
16:36 / 13.03.2026
Опасни хиалуронови филъри от Южна Корея спрени на митницата: Над ...
13:33 / 13.03.2026
Пожар горя в района на жп гарата в село Кулата
11:14 / 13.03.2026
