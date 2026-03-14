Социалните центрове в Кюстендил се включват в празничната програма, посветена на настъпващия пролетен сезон и празника на града – "Кюстендилска пролет“, предаде. Този уикенд площад "Велбъжд“ и лесопарк "Хисарлъка“ ще се превърнат в цветни пространства за творчество, игри и усмивки за най-малките жители на пролетния град.Днес от 11.00 до 14.00 часа на централния площад децата ще могат да се включат в творческата работилница "Пролетни цветя“, организирана от Центъра за работа с деца на улицата "Св. Стилиян“. Малчуганите ще имат възможност да изработват цветни пролетни украси, да рисуват и да дадат воля на въображението си, превръщайки площада в истинска палитра от цветове и настроение.Тематичните занимания ще продължат и на 15 март. В лесопарк "Хисарлъка“, при паметника на лесовъда Йордан Митрев, ще се проведе пролетна работилница по инициатива на Дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания от село Лозно. Заниманията ще започнат в 11.30 часа и ще продължат до 14.30 часа, като ще предложат още възможности за творчество и приятни срещи сред природата.Инициативите са част от богатата програма на пролетните празници в Кюстендил и създават празнична атмосфера за най-малките, които ще посрещнат пролетта с цветове, вдъхновение и много детски усмивки.