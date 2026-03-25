Пролетните културни прояви в Кюстендил продължават. По повод Благовещение в града ще се проведат две инициативи, насочени към любителите на изкуството, предадеОт 17.30 часа Младежки център – Кюстендил ще отвори врати за самостоятелната фотоизложба "Светлина и спомени“ на Никола Гълъбов. Авторът е на 29 години и вече има участия в изложби и фотоконкурси, спечелени отличия, както и собствен късометражен документален филм, представен в града. Неговите фотографии улавят не само образи, но и емоции, тишината и малките детайли от ежедневието.По-късно, от 18.00 часа, в голямата зала на НЧ "Братство 1869“ ще се проведе пролетен концерт с участието на ученици от класовете по поп пеене и пиано, както и танцови формации.В програмата ще прозвучат песни, посветени на пролетта и мартенските празници, както и популярни произведения от обичани автори и изпълнители. Предвидена е и танцова програма, подготвена от младите участници.