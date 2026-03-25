Пролетен концерт и фотографска изложба в Кюстендил
От 17.30 часа Младежки център – Кюстендил ще отвори врати за самостоятелната фотоизложба "Светлина и спомени“ на Никола Гълъбов. Авторът е на 29 години и вече има участия в изложби и фотоконкурси, спечелени отличия, както и собствен късометражен документален филм, представен в града. Неговите фотографии улавят не само образи, но и емоции, тишината и малките детайли от ежедневието.
По-късно, от 18.00 часа, в голямата зала на НЧ "Братство 1869“ ще се проведе пролетен концерт с участието на ученици от класовете по поп пеене и пиано, както и танцови формации.
В програмата ще прозвучат песни, посветени на пролетта и мартенските празници, както и популярни произведения от обичани автори и изпълнители. Предвидена е и танцова програма, подготвена от младите участници.
Още от категорията
Китаристи от цял свят пристигат в Кюстендил
16:09 / 24.03.2026
Обсъдиха мерки срещу безконтролно движещите се животни в Кюстенди...
16:08 / 24.03.2026
21 хиляди евро за 20 квадратни метра гараж в Благоевград
14:18 / 24.03.2026
Нов началник пое Районното управление в Дупница
13:11 / 24.03.2026
