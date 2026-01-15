ЗАРЕЖДАНЕ...
Прокуратурата в Кюстендил с искане за постоянен арест за участник в грабеж
На 14.01.2026 г. Е.Н. вървяла по ул. "Двадесети април“ в района на кръстовището с ул. "Чаталджа“ в гр. Кюстендил, след като посетила банка. В чанта жената носела парична сума в размер на 24 542 евро и портмоне с 30 лева. Неочаквано Е.Н. била нападната, като й била отнета чантата чрез издърпване от ръка.
От събраните в хода на разследването доказателства е налице обосновано предположение за виновността на 46-годишния П.Г. Той е действал в съучастие като помагач в извършването на престъпното деяние – осъществил наблюдение и проследяване на пострадалата от банков клон през централната градска част до района на Драматичния театър, като е улеснил извършителя на грабежа.
С постановление на прокурор П.Г. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“. Продължават действията по издирването на неговия съучастник.
