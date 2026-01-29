ЗАРЕЖДАНЕ...
Прокуратурата в Кюстендил разследва нанасяне на телесна повреда
© ФОКУС
На 28.01.2026 г. в жилище в гр. Кюстендил спрямо 38-годишната Б.Т. било упражнено физическо насилие чрез нанасяне на удари по тялото, вследствие на което жената паднала и получила фрактура на ръка.
В резултат на проведените действия по разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на 49-годишния М.К., с когото пострадалата живее на съпружески начала и има дете.
С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия М.К.
Още от категорията
/
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката катастрофа в Плевенско, при която загина лекар
16:15
Решаването на проблемите с водопроводи, канализация и амортизирани улични настилки продължава в град Петрич
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Гоце Делчев с предупреждение
18:32 / 28.01.2026
С фото-документална изложба в Кюстендил отбелязаха 173 години от ...
18:10 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.