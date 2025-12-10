Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се извършват процесуално-следствени действия по досъдебно производство за, извършено по непредпазливост, с причиняване на смърт и тежка телесна повреда, съобщиха от. Деянието е квалифицирано по чл. 343, ал. 4, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.Около 21.40 часа на 9 декември 2025 г., на път в района на град Бобов дол, област Кюстендил, водач на лек автомобил е нарушил правилата за движение, вследствие на което превозното средство се е ударило в крайпътно дърво.При пътнотранспортното произшествие е загинала на място 19-годишната К. П. Пътуващата в автомобила 25-годишна Г. Г. е получила тежка телесна повреда и е транспортирана за лечение в болнично заведение.Досъдебното производство е започнало с оглед на местопроизшествието и разпит на свидетели. Лекият автомобил е иззет като веществено доказателство.Водачът на автомобила – 21-годишната Д. С., е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Взета е и кръвна проба за изготвяне на химическа експертиза.Разследването по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Кюстендил.