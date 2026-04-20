При близо 67% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в област Кюстендил, "Прогресивна България“ е първа политическа сила с 48.361% от гласовете. Това показват междинните данни, предаде репортер на ФОКУС. Според тези данни за формацията са гласували 14 265 избиратели.

На второ място се нарежда коалицията ГЕРБ – СДС със 17.202% или 5 074 гласа. Следва коалицията "Продължаваме промяната“ – "Демократична България“, която получава 7.964% подкрепа или 2 349 гласа.

Партия "Възраждане“ събира 1 314 гласа, а ДПС – 1 154, което представлява 3.912% от вота. Листата на БСП – Обединена левица е подкрепена от 1 073 избиратели или 3.638%.

Общо 476 души са отбелязали опцията "Не подкрепям никого“.

Обработката на изборните протоколи продължава.