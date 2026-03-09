ЗАРЕЖДАНЕ...
Проект за намаляване на енергийните разходи подготвят в Кочериново
Проектното предложение предвижда повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на общината в Кочериново, на Детска градина "Ален мак“ с изнесена група в село Бараково, както и на сградата на кметството в село Драгодан. Сред планираните дейности са топлоизолиране на външни стени и покриви, подмяна на покривни конструкции и дограма, осигуряване на достъпна архитектурна среда, както и мерки за пожарна безопасност и мълниезащита.
Основната цел е намаляване на енергийните разходи, подобряване на експлоатационните характеристики на сградите и ограничаване на вредните емисии в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика.
