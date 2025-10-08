Новини
Проект за милион за Спортното училище в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 07:12
© Фокус
Архив
Община Кюстендил предвижда мащабни инвестиции в модернизацията на Спортно училище "Васил Левски“ като част от интегрирана териториална инвестиция, предаде "Фокус“. Инициативата вече е преминала първоначалния етап на оценка за административно съответствие и допустимост и в момента предстои нейното публично обсъждане.

Един от основните акценти в инвестиционния план е обновяването на образователната инфраструктура на Спортното училище. Предвижда се основен ремонт и цялостна модернизация на съществуващия физкултурен салон, както и на откритата спортна площадка в училището. Общата стойност на планираните дейности възлиза на 1 000 000 лева.

Сред заложените мерки е подмяна на настилките във физкултурния салон с нови – ударопоглъщащи и устойчиви на високо натоварване спортни повърхности. Освен това ще бъде извършен ремонт на покривната конструкция, саниране на външните стени и подмяна на старата дограма с нова PVC, отговаряща на съвременните изисквания за енергийна ефективност.

Проектът включва още реконструкция на съществуващата отоплителна система и осветление, като ще се внедрят LED технологии. Ще бъдат обновени също съблекалните и санитарните помещения, което ще подобри значително условията за учениците и треньорите.

Особено внимание се обръща и на външната спортна площадка, която ще бъде изцяло реновирана. За нея се планира доставка и монтаж на нови спортни съоръжения и оборудване – същото важи и за физкултурния салон.

Проектът поставя акцент и върху достъпността – ще бъде изградена достъпна среда за хора с увреждания, включително чрез изграждане на рампи, подходи и подходяща сигнализация.

Инвестиционният план обхваща и други населени места от Югозападния регион, сред които Благоевград, Кочериново, Симитли, както и Югозападния университет. Според местната администрация това е важна стъпка към устойчивото развитие на региона и повишаване качеството на образователната и спортна инфраструктура.






