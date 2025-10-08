ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проект за милион за Спортното училище в Кюстендил
Един от основните акценти в инвестиционния план е обновяването на образователната инфраструктура на Спортното училище. Предвижда се основен ремонт и цялостна модернизация на съществуващия физкултурен салон, както и на откритата спортна площадка в училището. Общата стойност на планираните дейности възлиза на 1 000 000 лева.
Сред заложените мерки е подмяна на настилките във физкултурния салон с нови – ударопоглъщащи и устойчиви на високо натоварване спортни повърхности. Освен това ще бъде извършен ремонт на покривната конструкция, саниране на външните стени и подмяна на старата дограма с нова PVC, отговаряща на съвременните изисквания за енергийна ефективност.
Проектът включва още реконструкция на съществуващата отоплителна система и осветление, като ще се внедрят LED технологии. Ще бъдат обновени също съблекалните и санитарните помещения, което ще подобри значително условията за учениците и треньорите.
Особено внимание се обръща и на външната спортна площадка, която ще бъде изцяло реновирана. За нея се планира доставка и монтаж на нови спортни съоръжения и оборудване – същото важи и за физкултурния салон.
Проектът поставя акцент и върху достъпността – ще бъде изградена достъпна среда за хора с увреждания, включително чрез изграждане на рампи, подходи и подходяща сигнализация.
Инвестиционният план обхваща и други населени места от Югозападния регион, сред които Благоевград, Кочериново, Симитли, както и Югозападния университет. Според местната администрация това е важна стъпка към устойчивото развитие на региона и повишаване качеството на образователната и спортна инфраструктура.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Земетресение до Разлог!
12:27 / 06.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: