Народният представител Иван Герчев, заедно с кметовете на селата Бачево, Годлево, Долно Драглище, Горно Драглище и Добърско, внесе колективен иск до ЕРМ "Запад“, до Министерство на енергетиката, до Комисията за енергийно и водно регулиране, за спешни инвестиции в електропреносната мрежа, поради отново зачестилите прекъсвания на тока.Изтече срокът, поставен от Министерството на енергетиката, за преодоляване на кризата с електрозахранването в селата Бачево, Годлево, Добърско, Горно и Долно Драглище, след официалния въпрос, който зададе Иван Герчев към министъра на енергетиката в Народното събрание.8 ноември 2025 г. беше крайният срок, определен от министерството пред ЕРМ "Запад“, за предприемане на всички необходими действия за решаване на проблема с честите прекъсвания на електрозахранването в населените места от община Разлог.Ръководството на ЕРМ "Запад“ е уверило народния представител, че дружеството е изпълнило всички предписания и разпореждания на Министерството на енергетиката. Извършени са просеки по електроповодите, които захранват селата, с цел намаляване на аварийността.Освен това, ЕРМ "Запад“ са заявили, че в инвестиционната им програма за 2026 година е заложено закупуване на НОВИ ПРЕКЪСВАЧИ и разделяне на електрозахранването на две независими групи, което ще даде устойчиво решение на проблема: Бачево, Годлево и Катарино, Долно Драглище, Горно Драглище и Добърско.Тъй като съществува риск електропрекъсванията да продължат, днес Иван Герчев, заедно с кметовете на Бачево – Росица Чатлабашева, на Годлево – Славиния Катранджиева , на Долно Драглище – Цветан Рабаджиев, на Горно Драглище – Георги Пандев, на Добърско – Янис Будин, внесоха колективен иск до ЕРМ "Запад“, Министерството на енергетиката и КЕВР с настояване спешно да осъществят планираната и необходима инвестиция – закупуване на нови прекъсвачи.Според специалистите именно тази инвестиция е ключът към окончателното решаване на проблема с електроснабдяването в региона.