Продължават мерките за организация на движението заради протестните действия на северномакедонски превозвачи и затварянето на българо-северномакедонската граница за товарни автомобили над 3,5 тона, съобщиха от пресцентъра наСъздадената организация предвижда пренасочване на пътуващите в посока Република Северна Македония към обособени места за изчакване на територията на общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Дупница.Службите на ОДМВР – Кюстендил, Областното пътно управление и Областната администрация са в постоянна координация и готовност за предприемане на действия с цел да не се възпрепятства движението и да се ограничат предпоставките за пътнотранспортни произшествия.