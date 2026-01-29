ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължават мерките заради протестите край границата на Кюстендил
© ФОКУС
Създадената организация предвижда пренасочване на пътуващите в посока Република Северна Македония към обособени места за изчакване на територията на общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Дупница.
Службите на ОДМВР – Кюстендил, Областното пътно управление и Областната администрация са в постоянна координация и готовност за предприемане на действия с цел да не се възпрепятства движението и да се ограничат предпоставките за пътнотранспортни произшествия.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Гоце Делчев с предупреждение
18:32 / 28.01.2026
С фото-документална изложба в Кюстендил отбелязаха 173 години от ...
18:10 / 28.01.2026
Пожарната в Кюстендил отчете повече сигнали за произшествия
14:56 / 28.01.2026
Млад шофьор помете възрастна жена в Гоце Делчев
12:29 / 28.01.2026
36-годишна санданчанка се оплака от домашно насилие
12:30 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.