ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Продължава разследването на фаталния инцидент на площадката на ТЕЦ – "Бобов дол"
От централата посочват, че случаят се разследва от компетентните органи. Всички служители и присъствали на нелепия инцидент съдействат на разследващите власти.
"Случилото се е трагедия. Пренебрегването на правилата за безопасност има фатални последици и днес всички ние скърбим за един добър човек, приятел и колега“, казаха от "Хийт Енерджи" ЕООД и ТЕЦ - "Бобов дол".
От компанията заявиха, че близки на нелепо загиналия не са се свързали с тях, а по информация на негови колеги той е живеел сам. "На този етап на разследването, можем само да ги уверим, че изясняването на обективната истина е изключително важно както за разследващите органи така и всеки един от екипа на компанията“, се казва в позиция на дружеството.
Оттам допълниха, че спазването на правилата за безопасност и производствените стандарти е задължително условие във всеки производствен процес, което спасява животи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: