Продължава активната модернизация на ключови обекти в община Белица
Реконструкцията ще подобри значително транспортната достъпност, безопасността на движението и туристическия достъп до едно от най-посещаваните места в региона.
Прогнозната стойност на инвестицията е 4 219 992,80 евро без ДДС, а с включен ДДС общата сума надхвърля 5 милиона евро. Проектът е поредна стъпка към устойчивото развитие на плана за развитие на община Белица за подобряване на инфраструктурата в планинския район.
Ясни са най-харесваните кадри от фотоконкурса на фестивала "Симитли – Древната земя на кукерите"
