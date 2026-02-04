Одобрен е проектът на Община Белица за разширение и основен ремонт на пътя от град Белица до Парка за мечки.Проектът обхваща участък с дължина 10,163 км, като строително-ремонтните дейности трябва да бъдат изпълнени в срок от 300 дни.Реконструкцията ще подобри значително транспортната достъпност, безопасността на движението и туристическия достъп до едно от най-посещаваните места в региона.Прогнозната стойност на инвестицията е 4 219 992,80 евро без ДДС, а с включен ДДС общата сума надхвърля 5 милиона евро. Проектът е поредна стъпка към устойчивото развитие на плана за развитие на община Белица за подобряване на инфраструктурата в планинския район.