Жители на кюстендилското село Цървеняно излязоха на пътя Кюстендил – София заради проблеми с водоснабдяването, предаде "Фокус". Хората излязоха с плакати и празни бутилки на международното трасе в Конявската планина.



"Вода има, решение на кризата има, действия няма!“. "Цървеняно 73 без вода“. Пишеше на плакатите, издигнати от протестиращите във високото село.



"От 15 юли до днес нямам вода. Така са и съседни на мен имоти. Пишем от началото на месец август до ВиК, те знаят за проблема. Направихме и подписка с исканията ни. Тя е изпратена до Общината, до областния управител, до Басейнова дирекция. Дойде проверка от Басейнова дирекция и установиха, че вода в каптажа има. Установиха се две-три аварии, които бяха ремонтирани, но продължихме да нямаме вода“, казаха протестиращите.



По думите им водата някъде се губи, защото са изчислили, че около 13 кубика на денонощие излизат се подават към водопровода. Те настояват да се отделят средства за цялостна подмяна на водопроводното трасе и изграждане на резервоар.