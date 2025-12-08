Огнян Атанасов и ръководителят на МИГ Иван Андонов, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Новата Местна инициативна група обхваща територията на шест общини – Кюстендил, Невестино, Трекляно, Бобошево, Кочериново и Рила. Офисът на структурата е разположен в село Невестино. Общият бюджет на стратегията надхвърля 6,5 млн. лева, като от територията на община Кюстендил допустими за финансиране са всички села.
"Когато работим последователно и единно, постигаме резултати. Този МИГ е изстрадан, но напълно заслужен успех. Той е част от дългосрочната ни политика европейското финансиране да достига до всяко населено място и до всеки дом в общината“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.
Той припомни, че още през 2013 година е направен опит Кюстендил да бъде включен в обхвата на селските райони, но това се е оказало невъзможно. Като алтернатива е било предложено създаване на МИГ, чрез който селските райони да получат достъп до европейско финансиране. Първият опит за одобрение не е бил успешен, но след десет години работа, усилия и упоритост стратегията вече е одобрена и финансирането е факт.
"Този процес го изстрадахме заедно с г-н Андонов, за да могат неправителствените организации, земеделските стопани и малките предприятия да имат реален достъп до европейски средства. Община Кюстендил е най-голямата в областта и имаме отговорност да подкрепяме по-малките общини. Сега вече можем – и ще го правим“, подчерта кметът.
От общия бюджет на стратегията 1 млн. лева са предназначени за инвестиции в земеделски стопанства, 800 хил. лева – за неселскостопански дейности, а 1,9 млн. лева – за инфраструктурни инвестиции и основни услуги. За опазване на местната идентичност и културното наследство са заделени 300 250 лева. Сътрудничеството с други МИГ-ове ще се финансира с 400 хил. лева, а 1 466 000 лева са предвидени за управление, мониторинг и популяризиране на стратегията.
Предвидено е и допълващо финансиране по оперативни програми. По Програма "Околна среда“ 2021–2027, мярката за осведоменост за устойчиво потребление, кръгова икономика и управление на отпадъците, бюджетът е 100 хил. лева. По Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, за внедряване на иновации в малки и средни предприятия, са отделени 554 хил. лева. По Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 са предвидени 210 хил. лева за подобряване на достъпа до заетост и още 210 хил. лева за насърчаване на трудовата заетост на млади хора.
"Читалищата, земеделските стопани, както и малките и средните предприятия вече имат реален достъп до значителен финансов ресурс. Това е сериозен плюс за селата и за целия регион. Убеден съм, че след мащабна информационна кампания много хора ще поискат да се възползват от тези възможности“, заяви кметът Атанасов.
Той изрази благодарност към ръководителя на МИГ Иван Андонов и екипа му, както и към всички партньори от включените общини за професионализма и съвместната работа по реализирането на инициативата.
