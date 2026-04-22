Районен съд – Кюстендил наложи наказание "пробация“ на бивш служител на "Български пощи“ ЕАД за длъжностно присвояване на сумата от 59 699.13 лева (30 523.68 евро). За ФОКУС от пресцентъра на Окръжния съд в града съобщиха, че подсъдимата, която е с чисто съдебно минало, е призната за виновна в това, че в качеството си на касиер в пощенска станция е извършила осем отделни деяния в периода от 1 до 22 юли 2024 г.

Делото е проведено по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимата признала изцяло фактите в обвинителния акт. При отчитане на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, съдебният състав, председателстван от съдия Мая Миленкова, е определил следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и 6 месеца с периодичност два пъти седмично. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Съдът е уважил гражданския иск на "Български пощи“ ЕАД и е осъдил жената да възстанови пълния размер на присвоената сума от 30 523.68 евро, ведно със законната лихва, считано от датата на последното деяние. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 15-дневен срок.