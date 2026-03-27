Признателност към дарителите за Яглевата къща на Майстора
По този повод беше организирана тържествена церемония в знак на признателност за оказаната финансова подкрепа. Финансирането на проекта е осъществено чрез съвместните усилия на Община Кюстендил, галерията и дарителска кампания, инициирана от Кюстендилската търговско-промишлена палата. На събитието присъства и кметът на общината Огнян Атанасов.
"Изключително съм развълнуван от това, че една мечта – почти като детска фантазия – в един момент намери реализация. Това е визионерска постъпка, която направихме“, заяви директорът на културния институт Валентин Господинов. Той посочи, че ключово значение за придобиването е имал документ – факсимиле от разговор със сестрата на Майстора, в който е изразено желанието къщата да бъде превърната в музей.
По време на церемонията бяха отличени всички, подкрепили инициативата. Сред тях е и Основно училище "Проф. Марин Дринов“, чиито ученици и преподаватели се включиха с благотворителна изложба. Картините са вдъхновени от илюстрации по детските книги на Михаил Калдъръмов и допринесоха за каузата по съхраняване на културното наследство.
Училището продължава с друга благотворителна кампания – "Книгите лекуват“, която е насочена към болницата и нейните малки пациенти.
