Огнян Атанасов посрещне в кабинета си олимпийския медалист Николай Христов, който за пореден път прослави България, Кюстендил и българския спорт на световната сцена, предаде "Фокус“. Христов завоюва бронзов медал по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти (Дефлимпикс), провеждани в Токио.
Това е негов трети олимпийски бронз след отличията в Турция (2017) и Бразилия (2022). В категория кумите до 75 кг той постигна две убедителни победи, демонстрирайки характер, сила и непоколебим дух. До него отново беше неговият личен треньор Борислав Иванов, с когото работят дълги години.
"Да посрещна в кабинета си Николай беше истинска чест. Това е млад човек с изключителна дисциплина, постоянство и непоколебима воля. Неговият труд, характер и отдаденост към спорта са пример не само за младите спортисти, а и за всички нас. Николай не просто печели медали - той доказва, че няма бариери за човека, който вярва в себе си, тренира упорито и никога не се отказва. Неговият успех е успех и за Кюстендил, и за България. Гордеем се с него“, заяви кметът инж. Атанасов.
Срещата премина в дух на признателност и уважение към постиженията на спортиста, който продължава да бъде вдъхновение за цялата спортна общност.
