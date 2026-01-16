ЗАРЕЖДАНЕ...
Признание от читалище към полицай от Кюстендил
В писмо, адресирано до началника на отдел "Охранителна полиция“ при ОДМВР – Кюстендил, комисар Васил Паргов, Георгиев благодари на Радослав Златков – старши полицай, водач на служебно куче, за активната му ангажираност и подкрепа при реализирането на културните инициативи.
В писмото се изразява както личната благодарност на председателя, така и признателността и уважението на Управителния съвет на читалището и неговите членове.
"С дейността си и своята всеотдайност полицай Златков затвърждава облика на добър служител, гражданин и родолюбец – човек, който пази и съхранява българските обичаи и традиции“, се посочва в писмото.
Росен Георгиев изразява и надежда за бъдещо съдействие, като отправя покана служителят да се включи и в предстоящите инициативи на читалището – на 18 януари в Перник и на 7 февруари в Кюстендил.
"Благодарим за активната гражданска позиция, всеотдайността и човешкото отношение на Вашия служител“, се казва още в писмото до комисар Паргов.
