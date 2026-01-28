дечицата й още се борят за живота си. Във Facebook близка на загиналата жена разкри каккъв човек е Таня и колко е загубило обществото ни от нейната нелепа смърт.
Сбогом, любима приятелко.
Петък се чухме и последния ни разговор беше утре ще се чуем да се видим…… и УТРЕ не дойде.
Събудиха ме през ноща, че има пожар и това беше краят.
Най- жалкото е, че пожара е запален от човек, който трябва да е в психиатрично заведение 4 етажа под Вас. Изписаха се много лъжи в медиите.
Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни. България е страхотна страха, но държавата е мащеха за своите и майка за чуждите.
Преди 7 месеца се прибрахте в България с толкова голямо желание.
Спомням си разговорите ни колко трудно завърши за медицинска сестра в Англия и си дойде да работиш тук. Да помагаш на хората тук и накрая заради социалните безумици ти загина.
Отиде си най- милият човек на света, който помагаше на всеки.
Да е светъл пътят ти.
Благодаря Танче и на всички, които ми помогнаха тези дни. Бяха едни от най - трудните дни които съм изживявала.
