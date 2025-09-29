ЗАРЕЖДАНЕ...
|Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Церемонията, с която се постави символично начало на новия музикален сезон 2025/2026, е във връзка и с честването на 117-годишнината от рождението на големия български композитор академик Марин Големинов.
Наградата беше присъдена за десети път от авторитетно жури с председател акад. Георги Минчев и членове проф. Боянка Арнаудова, проф. Пламен Джуров, Райчо Христов и Емануела Дюлгерска.
Поради здравословни причини Красимира Стоянова не успя да присъства лично, но изпрати трогателно послание, в което изрази радостта си от признанието и почитта към творчеството на Марин Големинов.
"Красотата на неговата музика, както и индивидуалността на творчеството му, са ценно богатство за музикалната българска съкровищница“, сподели Стоянова в обръщението си.
На събитието присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов, началникът на отдел "Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил Емануела Дюлгерска, представители на културните среди, почитатели на музикалното изкуство, както и внучката на композитора – Лили Големинова.
Беше връчена и съпътстваща награда – за камерен ансамбъл, която отиде при "Класик арт“ – София. Церемонията завърши с концерт на виолончелиста Атанас Кръстев и пианиста Симеон Гошев, посветен на годишнината от рождението на Големинов.
