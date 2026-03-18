Районният съд в Кюстендил наложи ефективни наказания "лишаване от свобода“ за срок от по 3 месеца и наказание "пробация“ за срок от 6 месеца на трима обвиняеми от града, които се признаха за виновни в опит за кражба, съобщиха от пресцентъра наТримата са направили опит да отнемат соларен кабел – меден, с дължина 4 500 метра, както и 200 броя конектори за соларен кабел, на обща стойност 8 099 лева, от владението на фирма, без съгласие на собственика и с намерение противозаконно да ги присвоят. Деянието е останало недовършено поради независещи от тях причини.Съдът е одобрил споразуменията, постигнати между Районната прокуратура и защитата на подсъдимите, като причинените имуществени вреди са възстановени.Двама от обвиняемите – на 43 и 45 години, и двамата осъждани – са извършили престъплението при условията на опасен рецидив. Те ще изтърпят наказанията си при първоначален строг режим.Третият обвиняем – на 29 години и неосъждан – е получил наказание "пробация“, включващо задължителна регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.Одобрените споразумения имат силата на влязла в законна присъда и не подлежат на обжалване.