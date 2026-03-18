Банско ще посрещне пролетта с изцяло почистено речно корито на река Глазне. Дейностите започнаха от долната част на течението и обхванаха цялото протежение на реката в границите на града.В рамките на почистването бяха премахнати ниските дървета и храсти, а камъните в основата на коритото бяха подравнени с превантивна цел – да се предотврати образуването на наноси, особено в периодите на снеготопене и интензивни валежи.Стените на реката също бяха почистени от растителност.Емблематичната река има важно значение за туристическия облик на Банско, като оформя естествени зелени коридори и крайречни алеи, които хармонично се вписват в курортната инфраструктура на града.Община Банско осъществява постоянен контрол върху състоянието на реките и язовирите в региона. Тези дейности са част от системните мерки за превенция и защита от наводнения.