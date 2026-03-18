Приключи пролетното почистване на река Глазне
В рамките на почистването бяха премахнати ниските дървета и храсти, а камъните в основата на коритото бяха подравнени с превантивна цел – да се предотврати образуването на наноси, особено в периодите на снеготопене и интензивни валежи.
Стените на реката също бяха почистени от растителност.
Емблематичната река има важно значение за туристическия облик на Банско, като оформя естествени зелени коридори и крайречни алеи, които хармонично се вписват в курортната инфраструктура на града.
Община Банско осъществява постоянен контрол върху състоянието на реките и язовирите в региона. Тези дейности са част от системните мерки за превенция и защита от наводнения.
Още от категорията
Земетресение стресна Разлог
22:28 / 17.03.2026
Доброволци чистят планински пътеки в Симитлийско
18:43 / 17.03.2026
Нови възможности за малкия бизнес ще бъдат представени в Кюстенди...
17:15 / 17.03.2026
Шест години затвор за 19-годишния Николай, блъснал и убил трима д...
16:22 / 17.03.2026
