Празничната програма на "Приказната Коледа“ в Кюстендил продължава и в съботния ден с богата палитра от събития за малки и големи, предаде. Площад "Велбъжд“ отново ще се превърне в сцена на коледния дух, като проявите започват от 11.00 часа.Благотворителният коледен базар ще посреща посетители до 14.00 часа, а до 13.00 часа са предвидени анимации и коледни творчески работилници, организирани със социалните центрове на Община Кюстендил, които ще внесат допълнителни усмивки и настроение сред най-малките.От 11.30 часа публиката ще може да се наслади на едночасов празничен концерт на Професионалния духов оркестър – Кюстендил, който ще изпълни площада с коледни мелодии. Вечерната програма започва в 18.00 часа на откритата сцена с традиционния концерт "От Игнажден до Сурва“, с участието на фолклорни състави при читалище "Братство“, които ще пренесат публиката в магията на българските зимни обичаи.