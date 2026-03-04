Започва приемът на творби за традиционната обща художествена изложба "Кюстендилска пролет“, предаде. Изложбата се организира от Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ и групата на кюстендилските художници в Кюстендил.Произведенията ще се приемат в периода от 12 до 16 март. В изложбата могат да участват автори, трайно свързани с града. Всеки творец има право да представи до три произведения – живопис, графика, скулптура или приложно изкуство, създадени в периода 2022 – 2026 година. Допустими са големи формати.Изискванията са произведенията да бъдат в добър технологичен вид, подготвени за експониране и придружени от етикет с информация за автора, заглавието, размерите, техниката на изпълнение и цената.Журирането ще се проведе на 17 март, а официалното откриване на експозицията е насрочено за 19 март от 17.30 часа."Кюстендилска пролет“ води началото си от 1978 година, когато в галерията са представени 406 произведения на 273 автори от цялата страна. До 1993 г. изложбата има статут на национална. През годините тя се утвърждава като значим културен форум, представящ творчеството на художници, които живеят и работят в Кюстендил, както и на автори, родени другаде, но трайно свързани с града и региона.