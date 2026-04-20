Обработени са 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в област Кюстендил, съобщиха за ФОКУС от Районната избирателна комисия.

"Прогресивна България“ е първа политическа сила в региона с 25 740 гласа, което представлява 48.256% от вота.

На второ място се нарежда коалицията ГЕРБ – СДС със 17.184% или 9 166 гласа. Следва коалицията "Продължаваме промяната“ – "Демократична България“ със 7.664% подкрепа или 4 088 гласа.

Партия "Възраждане“ събира 2 165 гласа (4.059%), ДПС – 2 290 гласа (4.293%), а БСП – Обединена левица получава 2 345 гласа, което е 4.396%.

Общо 897 избиратели са избрали опцията "Не подкрепям никого“.