Илияна Йотова бе гост на традиционния празник на виното в село Делчево. Заедно с кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов, областния управител на Благоевградска област Георги Динев, народните представители Кирил Добрев и Ахмед Вранчев, както и кметовете на общините Като Неврокоп и Просочани, президентът Йотова заряза лозовия масив в местността "Баира".
Въпреки силния дъжд и сняг, много хора дойдоха, за да празнуват в китното село Делчево.
Чакат ни пак много тежки изпитания и е време да спрем с политическите спектакли, да излезем от политическото опиянение. Заедно да изпълняваме най-важния дълг пред българските граждани – всички да живеем по-добре и да завещаем на децата си просперираща България. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави жителите и гостите на гоцеделчевското село Делчево, с които за поредна година отбеляза празника на виното.
"От Делчево започва новата пролет. Оттук започва новата плодородна година за България, благодарение на трудолюбивите българи“, подчерта Йотова.
Президентът благодари на гостите на празника от Гърция. "Да пазим и развиваме традициите, да живеем като добри съседи – това е залог за успех. В този труден и много опасен свят трябва да си подаваме ръка и в празник, и в делник, за да вървим напред и да оставим мир на децата си“, посочи Илияна Йотова.
Държавният глава благодари на кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов и цялото общинско ръководство за усилията, за да развиват този регион на България и да се справят с кризите.
