Възможност за малките и средни предприятия относно фотоволтаици с европейска подкрепа ще бъдат презентирани за област Кюстендил, предаде ФОКУС. Това ще се случи на 30 януари от 10.00 часа в онлайн платформа. Регистрацията е до 28 януари.Презентацията се организира от управляващият орган на Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027“, по процедура "Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия“Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия от областите Перник, Кюстендил, Стара Загора. Основната цел е насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.