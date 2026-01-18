ЗАРЕЖДАНЕ...
През новата седмица: Променят движение по АМ "Струма" край Кюстендил
При изпълнението на дейностите, ще бъде ограничено преминаването в активната и навлизането в аварийната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
