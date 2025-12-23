През настоящата година Община Банско активно работи по редица значими инфраструктурни проекти, насочени към подобряване на градската среда, безопасността и комфорта на жителите и гостите на региона.В град Банско е завършен проектът за реконструкция на ул. "България“. Извършено е преасфалтиране на пътната настилка и са ремонтирани съществуващите бордюри. Завършено изграждане на нова велоалея, нов тротоар и модерно улично осветление по околовръстния път на улица ,,Найден Геров"", между улица “Солун" и улица “Цар Симеон“, град Банско. В град Добринище е завършено цялостното обновяване на уличната инфраструктура на ул. "Гарата“, чрез полагане на нова асфалтова настилка, изграждане на тротоари, подмяна на бордюри и изграждане на подземна електроинфраструктура, в частта до улица "Н. Парапунов", улица "Незнаен войн" в частта до улица "Г.С. Раковски" и улица "Г.С. Раковски". И трите рехабилитации са по Програма Реконструкция и рехабилитация на улици в изпълнение на проект "Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Банско и гр. Добринище", финансиран от Програма за развитие на селските райони.За осигуряване на достъпна среда е увеличена ширината на пешеходната свързаност в централната градска част с изграждането на разширен тротоар по ул. "Никола Вапцаров“, който осигурява по-удобно и безопасно придвижване между площад "Възраждане“ и площад "Никола Вапцаров“.В градския парк беше завършена настилка от бетонови павета на една от основните входни алеи откъм ул. "Охрид“, като паралелно с това беше извършена цялостна подмяна на парковото осветление. Монтирани бяха и нови светодиодни осветителни тела в участъците с недостатъчна осветеност, с което се повиши както безопасността, така и естетическият облик на парковата среда.На финален етап е изпълнението на проект "Архитектурно–художествено и ландшафтно оформление на паркови територии около река Глазне – Подобект 1“. Изградени са тротоари и велоалеи на улица "Иконом Чучулайн“ между улиците "Хан Аспарух“ и "Явор“. Реализацията на дейностите допринася за цялостното подобряване на градската среда и функционалното обособяване на пространствата в зоната около река Глазне. Предстои изграждане на спортно игрище, оформяне на зелени площи, нова детска площадка и открит фитнес, като изграждането на велоалеята е в съответствие с приетата от общината концепция за развитие на интегрирана велоалейна мрежа.Успешно приключиха и строително-монтажните дейности по ул. "Стара планина“, включващи изграждане на нова тротоарна настилка, бордюри и нова асфалтова настилка.Като част от инвестиционната програма на община Банско, в град Добринище беше завършена реконструкция на пътната и тротоарната настилка на улица "Иван Галчев“, както и кабелен колектор за нуждите на разпределителната мрежа и уличното осветление. По улиците "Пирин“ и "Ленин“ е изградена нова тротоарна настилка. Осъществен е и ремонт на улица "Попово езеро“. В рамките на проект "Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – външни системи за изкуствено осветление в гр. Добринище, с. Места и с. Филипово“ бяха подменени стари и неефективни осветителни тела с модерни LED осветители и автономни фотоволтаични лампи, както и въведена система за мониторинг и управление на енергопотреблението в трите населени места.В селата от община Банско са изпълнени предвидените дейности в инвестиционна програма. В селата Кремен и Осеново са асфалтирани улици, а в Гостун е положена калдъръмена настилка върху стабилизирана земна основа, в село Филипово е изградена подпорна стена на река “Градинишка“ по проект "Корекция на река "Градинишка“, през село Филипово, община Банско“. Всички тези дейности оформят облика на населените места и ги правят достъпни и привлекателни за жителите и гостите на общината.През 2025 г. на територията на град Банско и град Добринище бяха извършени още цялостни реконструкции на значителен брой детски площадки, включващи подмяна на настилки и съоръжения, обновяване на прилежащата инфраструктура и привеждането им в съответствие с действащите изисквания за безопасност, с цел осигуряване на по-добри условия за игра, отдих и безопасност на децата.Община Банско продължава целенасочената си политика за модернизация и развитие на публичната инфраструктура, с фокус върху устойчивостта, безопасността и качеството на живот.