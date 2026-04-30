Банско посреща най-атрактивните суперколи от Балканите. Организаторите на събитието, което ще се проведе тази неделя обещават адреналин на максимум. Рев на двигатели, безкомпромисна скорост и автомобили, които рядко можете да видите на едно място. Това съобщиха от Общината.

Premium Rally 2026 пристига с над 60 спортни и екзотични автомобили. Ferrari Pista, Lamborghini, McLaren, Bentley Continental GT Speed, Porsche 911 GT3 и Porsche 911 Turbo S. Едно неповторимо изживяване за всички любители на бързите скорости.

Събитието ще се проведе на паркинга в местност "Мотиката“ над Посетителски информационен център на НП "Пирин“ на 3 май от 12:00 часа.

Пътят към Бъндеришка поляна ще бъде затворен за свободно преминаващи автомобили за времето от 12:00 до 14:30 и обезпечен с мерки за безопасност от РУ Банско.

Събитието се провежда с подкрепата на Община Банско. То е част от маршрута на Premium Rally София – Свети Влас Discover Bulgaria | Mountain Ride.