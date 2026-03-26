Всички опасни дървета в парк "Рила“ в Дупница ще бъдат премахнати, като на тяхно място ще бъдат засадени нови, предаде. От ръководството на Общината посочват, че в продължение на години в парка не е извършвана санитарна сеч, поради което част от дърветата са изсъхнали и създават риск за преминаващите граждани.В Община Дупница са постъпвали множество сигнали за паднали клони и потенциално опасни дървета, които могат да застрашат жителите и гостите на града.По тази причина е сформирана комисия с участието на експерти от отдел "Екология“ и лицензиран лесовъд. Тя е изготвила подробен опис на общо 17 опасни дървета, за които ще бъдат предприети необходимите мерки.От общинската администрация допълват, че на мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени нови.