Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Всички опасни дървета в парк "Рила“ в Дупница ще бъдат премахнати, като на тяхно място ще бъдат засадени нови, предаде ФОКУС. От ръководството на Общината посочват, че в продължение на години в парка не е извършвана санитарна сеч, поради което част от дърветата са изсъхнали и създават риск за преминаващите граждани.

В Община Дупница са постъпвали множество сигнали за паднали клони и потенциално опасни дървета, които могат да застрашат жителите и гостите на града.

По тази причина е сформирана комисия с участието на експерти от отдел "Екология“ и лицензиран лесовъд. Тя е изготвила подробен опис на общо 17 опасни дървета, за които ще бъдат предприети необходимите мерки.

От общинската администрация допълват, че на мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени нови.