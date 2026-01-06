Във връзка с продължаващите ремонтно-строителни дейности по проект "Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа с пътни и тротоарни настилки на улици“, на ул. "Любен Каравелов“ (в района на Зеленчуковия пазар) предстои изграждане на дъждопреливен колектор. С оглед изпълнението на дейностите се налага премахване на 2 броя дървета."По време на строителните работи временно ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в участъка. Молим гражданите за разбиране и търпение", съобщиха от Община Сандански.