Предвестникът на пролетта кацна в Дупнишко
По думите на местни жители, след като се е настанил, щъркелът веднага се е заел с укрепване и освежаване на гнездото си – сигурен знак, че пролетта вече чука на вратата.
Жителите на Червен брег не скриха радостта си, че техният пернат приятел отново е пристигнал първи в селото – традиционно в последната седмица на февруари.
