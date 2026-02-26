Броени часове преди хората да се закичат с мартеници и да посрещнат Баба Марта, първият щъркел пристигна в Дупнишко, предаде. Както всяка година, белият предвестник на пролетта се настани в гнездото на улица "Хаджи Димитър“ в село Червен брег. Домът на птицата, смятана за символ на късмет и ново начало, е на повече от 20 години и отдавна се е превърнал в част от облика на селото.По думите на местни жители, след като се е настанил, щъркелът веднага се е заел с укрепване и освежаване на гнездото си – сигурен знак, че пролетта вече чука на вратата.Жителите на Червен брег не скриха радостта си, че техният пернат приятел отново е пристигнал първи в селото – традиционно в последната седмица на февруари.