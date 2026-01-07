Сподели close
Новият сняг е около 15-20 см, мокър и силно навят в Алпийски пояс и Преходен пояс, съобщават от групата "Пирин планина – Банско".

Внимание!!!

Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски пояс. Възможни са и спонтанни лавини.

Духа умерен до силен Южен вятър, слаб снеговалеж, слаб дъжд в Преходен и Горски, намалена видимост и повишена влажност в Алпийски и Преходен пояси.

Подгизване на снега под 2000 метра. Непроходими участъци на много места в Преходен и почти изцяло липса на сняг на места в Горски пояс поради силното снеготопене.

Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.

Степен на лавинна опасност за 07.01.2026:

Алпийски - 4

Преходен - 3

Горски - няма данни

Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.