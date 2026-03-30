Община Кюстендил призова жителите и гостите на града за повишено внимание при посещение на лесопарк "Хисарлъка“ през следващите 20–25 дни заради възможна поява на гъсеници от вида борова процесионка, предаде. Предупреждението е във връзка с активния период на вредителя.Гъсениците произвеждат протеина талметопоин, който може да предизвика алергични реакции при хора и животни. Най-често симптомите включват обрив, сърбеж и зачервяване, а в по-редки случаи – затруднено дишане.При среща с тях гражданите не трябва да ги докосват с голи ръце или да ги настъпват. При случаен досег се препоръчва незабавно измиване на ръцете и очите с обилно количество вода, а при поява на по-силна алергична реакция – търсене на медицинска помощ.По предписание на Лесозащитна станция – София в лесопарка ще бъдат поставени феромонови уловки с цел проследяване на летежа на пеперудите и ограничаване на разпространението на вредителя.От общината апелират посетителите да бъдат особено внимателни при разходки с деца и домашни любимци и да се придържат към обозначените алеи.