Предупредиха за опасна гъсеница в парка над Кюстендил
Гъсениците произвеждат протеина талметопоин, който може да предизвика алергични реакции при хора и животни. Най-често симптомите включват обрив, сърбеж и зачервяване, а в по-редки случаи – затруднено дишане.
При среща с тях гражданите не трябва да ги докосват с голи ръце или да ги настъпват. При случаен досег се препоръчва незабавно измиване на ръцете и очите с обилно количество вода, а при поява на по-силна алергична реакция – търсене на медицинска помощ.
По предписание на Лесозащитна станция – София в лесопарка ще бъдат поставени феромонови уловки с цел проследяване на летежа на пеперудите и ограничаване на разпространението на вредителя.
От общината апелират посетителите да бъдат особено внимателни при разходки с деца и домашни любимци и да се придържат към обозначените алеи.
Още от категорията
Отмениха празничната програма по случай Рамазан Байрам в Якоруда, заради смъртта на млад човек
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
09:43 / 29.03.2026
"Хисарлъка" над Кюстендил с великденска украса
09:17 / 29.03.2026
Дават старт на рафтинг сезона край Симитли
10:03 / 28.03.2026
Безработицата в Дупница е 6,3%
19:58 / 27.03.2026
