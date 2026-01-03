ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупредиха за лавинна опасност в Пирин
Наличие на акумулации в Алпийски пояс на изолирани места. Да се избягват акумулациите под билата и негативните форми.
Благоприятни условия за туринг по долината към х. Вихрен. За това съобщават от "Пирин планина – Банско" и предупреждават за лавинна опасност.
– Алпийски - 3
– Преходен - 2
– Горски - няма данни
Тенденцията е за запазване на нивата днес.
