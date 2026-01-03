Силен южен вятър, слаб снеговалеж, намалена видимост и повишена влажност в Алпийски и Преходен пояси на Пирин.Наличие на акумулации в Алпийски пояс на изолирани места. Да се избягват акумулациите под билата и негативните форми.Благоприятни условия за туринг по долината към х. Вихрен. За това съобщават от "Пирин планина – Банско" и предупреждават за лавинна опасност.– Алпийски - 3– Преходен - 2– Горски - няма данниТенденцията е за запазване на нивата днес.