Огнян Атанасов, предаде "Фокус“. По думите му мерките са предприети след обстоен анализ и след множество сигнали от граждани, постъпили през първата година от действието на зоната за платено паркиране.
От 1 януари 2026 г. платената зона около стадион "Осогово“ ще бъде премахната и близо 100-те места там ще станат безплатни. Ще бъдат разчертани десет места за майки с деца, а броят на местата за хора в неравностойно положение в района ще бъде увеличен. Целта е свободен достъп до спортната база за спортуващи, за родители с малки деца и за посетители на съоръжението, които са с уреждания.
Промени ще има и на паркинга пред Общинската поликлиника. Двете досегашни места за хора с увреждания ще станат седем, а допълнително ще бъдат обособени и места за майки с деца, които ще могат да паркират безплатно. Останалата част от паркинга ще бъде включена в платената зона.
През 2026 г. общината предвижда поетапно увеличаване на броя на местата за хора в неравностойно положение и в останалите части на зоната. Към момента нормативното изискване от 7% е изпълнено при наличните над 309 паркоместа, но ще бъдат добавяни нови, включително и в кварталите.
От 1 декември 2025 г. ще бъдат въведени нови методи за плащане: мобилното приложение MOBZO, QR кодове, както и разширени възможности за плащане с карта и в търговски обекти около зоните. Според кмета това е важно за туристи и за водачи с чуждестранни регистрационни номера, които не могат да използват SMS услуга.
През 2026 г. ще бъде внедрена и автоматизирана система за контрол – автомобил с камера и стационарни камери на ключови паркинги ще разпознават регистрационни номера и ще отчитат платения престой. Така ще се избегне субективният фактор при проверките. Системата ще позволява и кратък толеранс от 5–10 минути след изтичане на платеното време, за да се избегнат сигнали за неправомерно санкциониране.
"Таксите за платено паркиране ще останат без промяна. Мерките имат за цел улесняване на достъпа до спортни и здравни услуги, както и по-справедливо разпределение на паркоместата“, подчерта кметът.
