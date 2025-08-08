ЗАРЕЖДАНЕ...
Предстоят масови проверки на кюстендилските ловци
"В тази връзка са разписани указания за извършване на лова. В събота и неделя ще правим проверки, съвместно с полицията. Ще обърнем внимание относно спазването на инструкциите за безопасно провеждане на лова – инструктажи, носене на светлоотразителни елементи, правилата за пожарна безопасност“, каза директорът на Регионална дирекция по горите – Кюстендил инж. Здраво Тодоров.
По думите му ловците трябва да бъдат доста съобразителни по отношение на възникването на пожари. Ще се проверяват разрешителните за лов, членските карти и ловните билети. Предвидено е да се търсят и незаконно поставени уреди, привличащи пернатия дивеч.
Полицейските служители ще проверяват документите на ловните оръжия и разрешителните.
