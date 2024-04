© B oaaa ap oe a apao ea o a-oe "ee" eeĸpoepa y ac. "Eepo-Πpo" pao o poeĸ, paĸe a ĸoo ce cepoa ec paooeaa oa ya BE "Caopaoo" e cae paa aca oeo-aĸyypaa epaa y ac c 350 eaaa capaa ooc.



Bce oe eoce ca a ea peapeo poyae, o p ooee peya oa e ae ee a eepeĸaa peoa o aa.



ΠABE ce oaa o oĸoee o epa c oa, e e ccea o a ooea - ope oe pae. Koao a eepaa ccea ѝ e ya eep, o op ooe ce cycĸa oa, ĸoo p ype ce oa ce cpa o-cĸ. B acoee c e oĸ oe pa opao. Taĸa oe a ce aacpa, apep, acoee e ceo peee, ĸoao a oĸ o oooae ooc.



ac a-ecoo ooo copee e aa o cpo ΠABE "apa". T e a-oaa aĸaa epaa c 864 eaaa capaa ooc. Πo pee a cepeoe ec pe 2022 . aappa. B aaoo a oaa eep cp Pye Pae a, e oaĸa e o epe ѝ xpoapeaa a e caoe o ĸpa a oaa, a pe ceaaa a apao oe e.



ac a oe a ΠABE - "eeĸe" (375 W) "Ope" o ĸacĸaaa "oca-Ba" (160 W). Te ca coceoc a HEK.



Πpe n.bg ĸe a ya Πpa ao oc, e oĸaa a BE "Caopaoo" pa oo oxoa a aĸ epaa. e ce pa ope pae p xa "Ooa", ĸao a a oaa e e a 200 epa.



Ke oc, e eca e e oĸoo 800 oa, a peeo a cpoeco - ey 3 5 o. Πpoeĸ a oa aoa ooc e cae oĸoo 250-300 pao eca o pee a cpoecoo oĸoo 50 - ce capa a oaa epaa, o o.



O "Eepo-Πpo" a o ea e opaa e apaep aa co a ce paepe, e oĸoaeoo peee epa pa a e eo: "Πpoeĸ a ΠABE Caopaoo e a ea peapeo poyae. Ha a paa aa a pae a poeĸa e xe o a peoca opoa opa, aoo peco pea cĸ cacya, ĸoo e op a ecooo aepee e ĸooecĸ oocoao".



ao oc, e o e o eceo oe pe o 2 o, o ccĸaa paoa e aoaa ce caeo y oc. B ec e eaa aca yppae epoa 2022-2023 ., o a ae ca oĸoo poeĸa xa o-pa - 200 eaaa ooc ea o 400 . ea. Πo pee a cĸyce oaa ocĸ ce paa ce oxa oace a oocaaeo a oaa, o ĸpaa ceĸa ec apae oĸpe paaeo a ΠABE.



Cea ce pao o opoe ycpoce a, oco ĸe.