Криминалисти от ОДМВР – Кюстендил и РУ – Рила са предотвратили телефонна измама в големи размери, съобщиха от пресцентъра на. След получена информация за осъществявана телефонна комуникация между измамници и жителка на град Кочериново, служителите незабавно се свързали с потенциалната жертва. Първоначално жената отказала съдействие на посетилите я полицаи. Междувременно тя изтеглила банков кредит в размер на 22 600 евро.Жената била въведена в заблуждение, че съдейства на полицията за залавяне на престъпници. Поискана ѝ била сумата от 100 000 лева, като била инструктирана да се доверява единствено на "полицаите“, които ѝ дават указания по телефона.Криминалистите продължили работата си с нея, въпреки че тя вече била готова да предаде значителна сума пари. Впоследствие жената признала за изтегления кредит, наличните средства и очакванията си как да ги предаде.Последвало посещение в банковата институция, откъдето средствата били изтеглени ден по-рано. Кредитът е погасен своевременно и щетата е предотвратена. По случая е образувана преписка в РУ – Рила.От полицията напомнят: поисканите по телефона пари, независимо от това за кого се представя обаждащият се, са измама. Полицията не иска пари на ръка от гражданите. Органите на реда призовават хората да не предоставят спестяванията си и да не поемат финансови задължения вследствие на телефонни обаждания.