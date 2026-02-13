ЗАРЕЖДАНЕ...
Предотвратиха телефонна измама в големи размери в Кочериново
© ФОКУС
Жената била въведена в заблуждение, че съдейства на полицията за залавяне на престъпници. Поискана ѝ била сумата от 100 000 лева, като била инструктирана да се доверява единствено на "полицаите“, които ѝ дават указания по телефона.
Криминалистите продължили работата си с нея, въпреки че тя вече била готова да предаде значителна сума пари. Впоследствие жената признала за изтегления кредит, наличните средства и очакванията си как да ги предаде.
Последвало посещение в банковата институция, откъдето средствата били изтеглени ден по-рано. Кредитът е погасен своевременно и щетата е предотвратена. По случая е образувана преписка в РУ – Рила.
От полицията напомнят: поисканите по телефона пари, независимо от това за кого се представя обаждащият се, са измама. Полицията не иска пари на ръка от гражданите. Органите на реда призовават хората да не предоставят спестяванията си и да не поемат финансови задължения вследствие на телефонни обаждания.
