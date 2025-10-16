Предлагат нова наредба за общинското имущество в Кюстендил

© Фокус Архив Община Кюстендил подготви нов проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предаде "Фокус“. Необходимостта от изцяло нов текст идва след установени несъответствия и противоречия между действащата наредба и актуалните нормативни актове от по-висока степен.



Действащата наредба, приета през 2011 г. и многократно изменяна през годините, вече не отговаря на изискванията на редица закони, включително Закона за общинската собственост, Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки и други. "През последните години бяха направени съществени промени в законодателството, което налага цялостно преработване на нормативния документ, вместо поредно частично изменение“, се посочва в мотивите.



Изготвянето на новата наредба е в отговор и на направени препоръки за синхронизиране на текстовете с действащото законодателство и постигане на по-голяма прозрачност, яснота и ефективност в управлението на общинската собственост.



Основната цел е въвеждане на ясни правила и процедури, които да гарантират законосъобразност, откритост и ефективно използване и опазване на общинското имущество.