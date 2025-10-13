ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предлагат кмет и областен за почетни граждани на Дупница
Инициативата е на двама общински съветници, които вече са входирали предложението си до Общинския съвет. Поводът е предстоящият празник на града, който ще бъде отбелязан на 19 октомври с тържествено заседание.
"Като вносители на предложението, считаме, че двама души са постигнали нещо значимо и изключително в обществото – политическият живот на Дупница, и то в най-новата история на общината“, се посочва в документа, внесен до местния парламент. Съветниците настояват предложението да бъде разгледано първо от ресорната комисия, която да излезе с окончателно становище и да го внесе за гласуване по време на официалната сесия на 19 октомври – Денят на Дупница.
Настоящият кмет Първан Дангов обаче отхвърли номинацията си и заяви, че не е бил уведомен за подобна инициатива. "Не давам своето съгласие. Смятам, че има далеч по-достойни хора, които да бъдат отличени“, каза той. Дангов определи предложението като спекулация и подчерта, че не приема тази номинация.
