Предлагат Кюстендил да стане Град на българската бойна слава

Историкът доц. д-р Ангел Джонев излезе с официално предложение Кюстендил да бъде обявен за "Град на българската бойна слава". Пред "Фокус" историкът посочи, че отговорните държавни институции трябва своевременно да бъдат запознати с инициативата и да предоставят своите становища.



"Провъзгласяването на Кюстендил за "Град на българската военна слава" трябва да се обяви с решение на Народното събрание на Република България. Тази инициатива е необходимо да бъде съпътствана от възстановяването на съществували, но демонтирани и изграждането на нови места на памет, като Военноисторически музей, триумфалната арка в района на "Железния мост", паметни плочи указващи мястото на конкретна военна институция или мястото на пребиваване на известен военен началник през Първата световна война в Кюстендил“, каза Ангел Джонев.



По думите му за реализирането на тези начинания е необходима съпричастността на кюстендилското гражданство и на местните общински и държавни институции, а възстановяването на историческата справедливост може да започне с провъзгласяването на Кюстендил за "Град на българската военна слава".



Историкът припомни, че Кюстендил е град с многовековна история. Редица събития от миналото на града будят чувство на национална гордост. Сред тях се откроява знаковата Кюстендилска акция за спасяването на българските евреи от началото на март 1943 г. Приносът на Димитър Пешев и неговите сподвижници Асен Суйчмезов, Владимир Куртев, Иван Момчилов и Петър Михалев е почетен чрез редица места на памет в града, в страната и чужбина. Функционира къща музей "Димитър Пешев" в Кюстендил, издигнати са паметници на признателност, наименувани са площади и улици.



Кюстендил има и друг съществен принос през ХХ век. В периода на Първата световна война (1915-1918 г.) в града е разположена Главната квартира на Действащата армия или образно казано Кюстендил е военна столица на България. Във висшата военна институция се взимат важни решения, които резонират върху глобалния конфликт и имат национално, европейско и световно значение. Градът е посещаван от представители на българския и съюзническия елит, провеждани са знакови срещи и паради.



"Емблематични остават визитите на австроунгарския император Карл I на 18 май 1918 г. и на баварския крал Лудвиг III на 9 септември 1918 г. Кюстендил споделя и горчивината от поражението, когато на два пъти разбунтувалите се войници превземат Главната квартира в края на септември 1918 г. Градът приютява висши армейски щабове и през други конфликти“, разказа Ангел Джонев.



През Втората балканска (Междусъюзническата) война в Кюстендил е разположен щабът на Пета армия и на Съединените (Втора, Четвърта и Пета) армии. През Втората световна война в града е разположен щабът на Първа армия. Приграничната полоса на Кюстендилския край е арена на бойни действия през всичките пет войни, които се водят от Третото българско царство. За тези събития свидетелстват редица войнишки гробове и храм паметник "Света Троица" в село Гюешево.



"Няма война през новата история, в която в Кюстендилско да не са се провеждат бойни действия. Неповяхваща е бойната слава на 13-ти Рилски, 49-ти и 53-ти пехотен полк, войниците в които са рекрутирани от Кюстендилския край. Този принос остава слабо познат на широката българска общественост“, допълни доц. Джонев.



Той припомни, че през октомври 2025 година се навършват 110 години от установяването на Главната квартира на Действащата армия в Кюстендил. Три години той е военна столица на България. По този повод и за отдаване на заслуженото е необходимо да започнат действия Кюстендил да бъде провъзгласен за "Град на българската военна слава".