Предадоха на съд двама души заради тежък пътен инцидент край Кюстендил
Около 01. 20 часа на 28.12.2024 г. младата жена управлявала лек автомобил по пътя от град Кюстендил към село Ябълково. Заедно с нея пътували А.А., на 18 години, и Р.А., на 19 години. Превозното средството се движело със скорост около 89 км/ч, когато водачът забелязала на платното за движение оставени без надзор коне. Последвал удар с предната част на автомобила в едно от животните. В резултат на това краката на коня се подкосили и той се качил върху предния капак на колата.
С тялото си животното счупило челното стъкло, деформирало тавана и навлязло в пътническия салон. Водачът Й.В. била възпрепятствана да променя траекторията на движение на превозното средство, което се движело под въздействието на инерционни сили безконтролно. Последвали удари на автомобила в други два коня, както и с още един, разположен на банкета в непосредствена близост до границата на платното за движение. След това превозното средство се ударило в дърво.
За произшествието били подадени няколко сигнала на телефон за спешни случаи 112. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на пътничката в автомобила А.А. Пострадалите Й.В. и Р.А. били транспортирани до лечебно заведение.
В хода на разследването по делото е установено, че конете, с които се е сблъскал управляваният от обвиняемата Й.В. лек автомобил, са стопанисвани от обвиняемия С.И. Това се потвърждава от показанията на инспектор на Областната дирекция по безопасност на храните, посетил местопроизшествието. В два от конете са били открити чипове, удостоверяващи собствеността им на С.И. Именно едното от животните, негова собственост, е паднало върху купето на автомобила, деформирало го и е било открито върху превозното средство.
Появата на конете на пътя се дължи на това, че стопанисващият ги С.И. ги е оставил без надзор и не е положил необходимите грижи за безопасното им отглеждане, включително за недопускане да представляват опасност за участниците в движението.
От изготвената по делото съдебномедицинска експертиза е видно, че смъртта на А.А. е настъпила вследствие на тежки травматични увреждания на жизненоважни органи, довели до остро потискане на сърдечно-съдовата и дихателната дейности с последващото им спиране.
В резултат на пътнотранспортното произшествие Р.А. е получила закрита черепно-мозъчна травма, разкъсно-контузни рани и охлузвания. При мозъчните контузии и субдурален хематом, без оказване на своевременна специализирана медицинска помощ, е била налице реална опасност за настъпване на смъртен изход.
Според заключението на тройната автотехническа експертиза причините за настъпване на произшествието са комплексни – движение на МПС със скорост, която не е позволявала спиране при възникване на необходимост в дължината на зоната, осветена от късите светлини на фаровете, навлизане на животните в платното за движение без надзор, липса на сигнализация на пътния участък за възможна поява на животни.
Престъплението е извършено в условията на независимо съпричиняване със С.И., който не е положил достатъчно грижи за коне, намиращи се под негов надзор. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.
