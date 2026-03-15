Празникът на качамака събра жители и гости в село Ябълково, където с много настроение, усмивки и аромат на прясно приготвена храна беше отбелязана традицията на едно от най-обичаните български ястия, предадеВ кулинарната надпревара се включиха пет екипа, които представиха качамак, приготвен по свои рецепти, вдъхновени от традиционната българска кухня. След дегустация и гласуване беше избран най-вкусният качамак, а участниците получиха аплодисментите на публиката, както и награди.Празничната програма беше допълнена от изпълненията на групата за автентични народни песни от село Таваличево, които създадоха допълнително настроение с традиционния български фолклор.Слънчевото време и добрата атмосфера превърнаха празника в приятно събитие за всички присъстващи, които се насладиха на вкусната храна, музиката и възможността да споделят празничния ден заедно.