Празникът на качамака събра жители и гости в село Ябълково
В кулинарната надпревара се включиха пет екипа, които представиха качамак, приготвен по свои рецепти, вдъхновени от традиционната българска кухня. След дегустация и гласуване беше избран най-вкусният качамак, а участниците получиха аплодисментите на публиката, както и награди.
Празничната програма беше допълнена от изпълненията на групата за автентични народни песни от село Таваличево, които създадоха допълнително настроение с традиционния български фолклор.
Слънчевото време и добрата атмосфера превърнаха празника в приятно събитие за всички присъстващи, които се насладиха на вкусната храна, музиката и възможността да споделят празничния ден заедно.
