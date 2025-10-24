© Фокус виж галерията Институтът по земеделие в Кюстендил проведе Празник на земеделската наука, предаде репортер на "Фокус“. Събитието обедини учени, земеделски производители и гости, като акцентът беше поставен върху иновациите и новите постижения в аграрната наука.



В рамките на празника посетителите имаха възможност да дегустират нови сортове и хибриди ябълки и да оценят качеството им. Целта на инициативата е да се насърчи внедряването на иновативни и адаптирани към региона култури, които да допринасят за устойчивото развитие на сектора.



Празникът беше посветен на значимия принос на научния потенциал и практическите решения, които подпомагат модерното земеделие. Беше подчертано, че мисията на аграрната наука е свързана с намирането на решения за предизвикателства като продоволствената сигурност, климатичните промени, устойчивото използване на природните ресурси и развитието на селските райони.



Събитието беше открито от директора на Института по земеделие – доц. д-р Илияна Кришкова, която подчерта, че празникът е "в чест на иновациите и новите неща в науката, които могат да се прилагат в земеделието“. Официален гост беше Цветомира Маринова от "Ротари клуб“ – Кюстендил, която поздрави научните работници и изтъкна значимостта на тяхната дейност.



Пред земеделските производители беше обсъдена и трудната година за сектора, белязана от суша и измръзвания. България е успяла да защити пред Европейската комисия искане за допълнителен бюджет в подкрепа на засегнатите стопани. Със 7,4 млн. евро от европейския кризисен резерв ще бъдат подпомогнати производителите на плодове и зеленчуци, чиито площи са пострадали от неблагоприятни климатични условия. До момента са изплатени 32,5 млн. лева компенсации на 1824 земеделски производители, отглеждащи череши, вишни и кайсии.



По време на празника бяха представени и три нови сорта ябълки, селектирани в Института по земеделие – Кюстендил, които предстои да бъдат регистрирани. Те са устойчиви на струпясване – една от основните болести при ябълките, отличават се с добри вкусови качества, едрина и устойчивост на болести и неприятели. Селекционните цели са насочени към създаване на сортове с късен цъфтеж и висока адаптивност към климатичните условия в региона.