|Празник на земеделската наука в Института по земеделие – Кюстендил
В рамките на събитието ще бъде предоставена възможност за оценка на качеството на нови кандидат-сортове ябълки. Целта е да се подпомогне внедряването на иновативни и адаптирани към региона селскостопански култури.
През последните години Институтът насочва усилията си и към гроздето. "В момента тече етап на изпитания, които да покажат кои винени и десертни сортове могат да виреят добре при климатичните условия за региона“, допълни доц. Кришкова.
Професионалният празник на българската земеделска наука, който се отбелязва на 25 октомври, е ден, отреден за признание на значимия принос на научния потенциал и практическите решения, които осигуряват устойчивото развитие на съвременното земеделие.
