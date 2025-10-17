Празник на земеделската наука в Института по земеделие – Кюстендил

© Фокус Архив Институтът по земеделие в Кюстендил ще отбележи Празника на земеделската наука с дегустация на нови сортове и хибриди ябълки. Това обяви пред журналисти директорът на научното звено, доц. д-р Илияна Кришкова, предаде репортер на "Фокус“. Срещата със земеделски производители е насрочена за 24 октомври от 10:00 часа.



В рамките на събитието ще бъде предоставена възможност за оценка на качеството на нови кандидат-сортове ябълки. Целта е да се подпомогне внедряването на иновативни и адаптирани към региона селскостопански култури.



През последните години Институтът насочва усилията си и към гроздето. "В момента тече етап на изпитания, които да покажат кои винени и десертни сортове могат да виреят добре при климатичните условия за региона“, допълни доц. Кришкова.



Професионалният празник на българската земеделска наука, който се отбелязва на 25 октомври, е ден, отреден за признание на значимия принос на научния потенциал и практическите решения, които осигуряват устойчивото развитие на съвременното земеделие.