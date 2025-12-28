ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник на таланта в Кюстендил
С голямо желание и вълнение ученици от различни класове представиха своите умения в музиката, танца, спорта и сценичното изкуство. Публиката стана свидетел на впечатляващи изпълнения, които показаха, че талантът се развива именно в училището.
Концертът започна с дебюта на вокалната група "Музикална палитра“ с ръководител Галя Златковска. С две песни младите изпълнители отправиха музикален поздрав към гостите в залата.
В празничната програма се включиха още сборна група от 5. "б“ клас, пианистката от 7. клас Рада Цветанова, както и Живко Златанов от 5. клас, който изпълни песен на Елтън Джон. В света на българския фолклор публиката беше пренесена от Михаил Митков и Георги Илиев с изпълнения на акордеон, както и от клуба за народни танци "Шарена черга“ към училището. Учениците от 11. клас Калин Иванов и Кубрат Стоянов повишиха музикалното настроение със своите китарни изпълнения.
Художествените гимнастички Дария Гъркова, Надежда Сашова и Дария Джонева, заедно с акробатката София Крумова, впечатлиха публиката с грация, енергия и изящество.
Учениците от професия "Компютърен график“ – Стела Васева, София Валентинова, Никола Арнаудов, Елена Петрова, Ангелина Цветанова и Бояна Якимова, се погрижиха за визуалното оформление и настроението на концерта.
Ученическият съвет зарадва присъстващите с томбола и множество награди, а в знак на признателност бяха връчени грамоти на всички участници в концерта.
Гост-изпълнители на тържеството бяха Данаил Кирилов и Яков Юнис от ПГСС, както и Александър Илчев от Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил.
Ръководството на училището изрази благодарност към всички ученици за труда, отдадеността и смелостта да се изявят на сцената, към водещите Петър Мечков и Елена Стоянова, към учителите, съдействали за организацията, както и към публиката, която с аплодисментите си за поредна година превърна събитието в истински празник.
