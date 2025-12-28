Залата на читалище "Пробуда“ - Кюстендил се изпълни с празнично настроение, усмивки и много талант по време на Деня на таланта на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“, предаде. Събитието се превърна в истински концерт – пъстър, вдъхновяващ и изпълнен с емоции.С голямо желание и вълнение ученици от различни класове представиха своите умения в музиката, танца, спорта и сценичното изкуство. Публиката стана свидетел на впечатляващи изпълнения, които показаха, че талантът се развива именно в училището.Концертът започна с дебюта на вокалната група "Музикална палитра“ с ръководител Галя Златковска. С две песни младите изпълнители отправиха музикален поздрав към гостите в залата.В празничната програма се включиха още сборна група от 5. "б“ клас, пианистката от 7. клас Рада Цветанова, както и Живко Златанов от 5. клас, който изпълни песен на Елтън Джон. В света на българския фолклор публиката беше пренесена от Михаил Митков и Георги Илиев с изпълнения на акордеон, както и от клуба за народни танци "Шарена черга“ към училището. Учениците от 11. клас Калин Иванов и Кубрат Стоянов повишиха музикалното настроение със своите китарни изпълнения.Художествените гимнастички Дария Гъркова, Надежда Сашова и Дария Джонева, заедно с акробатката София Крумова, впечатлиха публиката с грация, енергия и изящество.Учениците от професия "Компютърен график“ – Стела Васева, София Валентинова, Никола Арнаудов, Елена Петрова, Ангелина Цветанова и Бояна Якимова, се погрижиха за визуалното оформление и настроението на концерта.Ученическият съвет зарадва присъстващите с томбола и множество награди, а в знак на признателност бяха връчени грамоти на всички участници в концерта.Гост-изпълнители на тържеството бяха Данаил Кирилов и Яков Юнис от ПГСС, както и Александър Илчев от Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил.Ръководството на училището изрази благодарност към всички ученици за труда, отдадеността и смелостта да се изявят на сцената, към водещите Петър Мечков и Елена Стоянова, към учителите, съдействали за организацията, както и към публиката, която с аплодисментите си за поредна година превърна събитието в истински празник.